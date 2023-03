Linz: Nicht Wembley, aber trotzdem goldrichtig

Anfang September kehrt man für das Testspiel gegen Moldawien in die Raiffeisen-Arena zurück, zuvor tritt das Team am 20. Juni in Wien wieder im Ernst-Happel-Stadion gegen Schweden auf. Ob das Oval im Prater am 13. Oktober auch Schauplatz des Duells mit Belgien sein wird, ist offen (Rangnick hat die Hoffnung auf Rapids Allianz-Stadion noch nicht ganz aufgegeben), sicher geht das letzte Länderspiel des Jahres in Österreichs größtem Stadion über die Bühne.