Österreich gegen Estland - LIVE ab 20.45 Uhr!

Doch das „bestmögliche Team“ - in der EM-Quali will Rangnick ja nicht freiwillig rotieren - ist nicht in Stein gemeißelt. Nicht nur wegen David Alaba. Gestern ließen Gernot Trauner und Marcel Sabitzer, am Freitag mit zwei Toren und einem Assist der schillerndste Österreicher, das Abschlusstraining aus. „Beide haben Schläge kassiert“, berichtete Rangnick. Heute soll entschieden werden.