1:5! KAC blitzt gegen Salzburg erneut auswärts ab

Salzburg macht den Deckel drauf

Im Schlussdrittel fand sich der KAC plötzlich in doppelter Unterzahl wieder - und hatte größte Mühe (und einen starken Sebastian Dahm), um nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Petersen scheiterte dann mit der besten Chance für die Klagenfurter nach Lessio-Vorarbeit an Tolvanen (52.) und auch Haudum brachte den Puck nicht am Salzburg-Schlussmann (53.) vorbei.