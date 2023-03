Miriam Kutrowatz: „Zwei Seelen in meiner Brust“

Für Miriam Kutrowatz (25) könnte es nicht besser laufen: Seit dieser Saison ist die Wienerin mit den burgenländischen Wurzeln für zwei Jahre als Sopranistin an der Staatsoper angestellt. Ihr Debüt als Papagena war ein voller Erfolg, auch in „Elektra“ und in „L’elisir d’amore“ war sie schon dabei.