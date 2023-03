Deutsche und britische Kampfpanzer angekommen

Nach Polen hat nun auch Deutschland die zugesagten Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 an die Ukraine geliefert. „Ja, wir haben die Leopard-Panzer geliefert, wie angekündigt", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Rotterdam bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Polen hatte der Ukraine im Februar die ersten vier westlichen Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 2A4 geliefert.