Polen übergibt erste Leopard-2-Panzer an Ukraine

Am Freitag berichtete der „Spiegel“, dass Schweden sich ebenfalls mit Leopard-2-Panzern an den Waffenlieferungen für die Ukraine beteiligen will. Insgesamt zehn Panzer der Typen 2A6 und 2A5 will die Regierung in Stockholm demnach bereitstellen. Diese seien Teil der geplanten Ausstattung von zwei ukrainischen Panzerbataillonen, die Ende Jänner angekündigt worden waren, so der „Spiegel“. Ein Panzerbataillon besteht aus drei Kompanien zu je 12-14 Panzern.