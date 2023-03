Skandal! Finnen spielen Lamparter falsche Hymne

„Ein Wahnsinn. Es ist einer der Kindheitsträume, die in Erfüllung gehen. Definitiv der Höhepunkt meiner Karriere bis jetzt“, strahlte Lamparter. Der 21-jährige Tiroler sicherte sich beim Saisonfinale in Lahti am Samstag mit dem elften Platz zum ersten Mal in seiner Karriere die große Kristallkugel. Doch als er diese dann überreicht bekam, erklang nicht Österreichs Bundeshymne, sondern jene der Belgier.