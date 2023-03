50.000 Lkw-Ladungen Lebensmittelmüll pro Jahr

Gerade in Zeiten des Klimawandels und der Teuerung ist das Thema Lebensmittelmüll brisanter denn je. Dieses Bewusstsein möchte Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) rund um den International Day of Zero Waste am Donnerstag verstärkt in die Köpfe der Bevölkerung bringen – mit der Kampagne „Stop food waste. Start recycling now“, die sie gemeinsam mit dem Verein „Land schafft Leben“ initiiert hat.