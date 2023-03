Finanzministerium: Noch heuer soll es Regeln geben

Um zu verhindern, dass die Gewinne großer Unternehmen in Steueroasen verlagert werden, haben sich die EU-Staaten im Vorjahr auf eine globale Mindeststeuer verständigt. In Österreich laufen laut Angaben des Finanzministeriums (BMF) die Arbeiten an der Legistik - also an der Gestaltung entsprechender Rechtsvorschriften.