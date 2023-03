Neue Bikestrecke am Heuberg ist schon fast fertig

Die Radsportbegeisterten waren in den Wäldern am Heuberg unter Anleitung von Experten und unter Regie des Mountainbikevereins Salzburg zu Gange. In mühevoller Handarbeit konnten die Helfer bereits die gesamte Strecke in den Wald bauen. Es fehlt nur mehr die Feinarbeit und die Beschilderung. Ende April soll die Strecke freigegeben werden.