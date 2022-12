Mountainbiker hoffen auf Naturschutz-Okay

Die Errichtung der Strecken soll knapp 700.000 Euro kosten. Zinkenlifte-Geschäftsführer Andreas Klimitsch rechnet mit 16.000 Mountainbikern pro Jahr. Und mit Einnahmen in Höhe von 400.000 Euro. „Wir wollen so Umsätze in den Monaten generieren, in denen derzeit kaum etwas los ist“, sagt Klimitsch.