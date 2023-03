Toter Winkel: Überladener Lkw fuhr Polizist an

Schnell können Fußgänger, Radfahrer oder Kinder in den toten Winkel von Autos und Lkw geraten - dann wird es gefährlich! In so eine heikle Situation geraten ist ein Gruppeninspektor auf dem Grenzübergang in Schachendorf. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle hielten er und sein Kollege einen offensichtlich deutlich überladenen Klein-Lkw an.