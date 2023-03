Babler will sich „ohne Stichwahl“ durchsetzen

Kritik an Auswahlmodus der Partei

Die Ansicht, dass er mit seiner Kandidatur den „linken“ Parteiflügel spalte und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner damit mehr schaden könnte als dem burgenländischen Herausforderer Hans Peter Doskozil, ließ Babler nicht gelten. Er glaube eher an das Gegenteil. Sein Ziel sei es, die Partei so weit zu bringen, dass sie „gemeinsam und stolz“ in eine Wahlbewegung gehen könne.