SPÖ-Wahl: Altkanzler ist letzte Hoffnung

Wichtige Rote beknien den einst wichtigsten Roten

Einer rückt immer stärker in den Fokus: Christian Kern, 57. Charismatischer, nicht uneitler Kurzzeit-Kanzler 2016/17. Aktuell Bahn-Manager, der durch amouröse Abenteuer und politische Statements für Aufsehen sorgt. Kern will gebeten werden. In der Not tut man das nun. Obwohl sein unvermittelter Politik-Ausstieg für Verstimmung sorgte. Laut „Krone“-Infos „beknien wichtige Rote“ den Ex-Kanzler. Darunter Entscheidungsträger in Landesparteien und wichtige Bürgermeister wie Matthias Stadler aus St. Pölten.