„Karten neu gemischt“: Erster Rückzug im SPÖ-Poker

In einer langen Erklärung auf seiner Twitter-Seite meint der 40-Jährige: „Mein Credo war, wenn wer Gewichtigerer als Alternative zu Pam und Dosko in den Ring steigt, dann lasse ich der Person den Vortritt. Ich stehe zu meinem Wort und ziehe meine Kandidatur zurück. Die Stimmen sollen sich nicht zwischen Andi Babler und mir aufsplitten.“ Kowall betont, dass er niemanden an der Nase herumführen wollte. Durch seine Kandidatur habe er aber bewirkt, „dass der Prozess für weitere Kandidat:innen geöffnet wurde, und diese Chance wird nun genützt“.