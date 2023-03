Sepp Straka scheidet bei Match-Play-WM aus

Für Sepp Straka ist das Aus bei den World Golf Championships im Match-Play-Format nach der zweiten Niederlage Gewissheit. Der 29-jährige Österreicher unterlag am Donnerstag (Ortszeit) in Austin/Texas auch Davis Thompson (USA) mit 4 und 3 und kann vor seinem letzten Spiel in der Vierergruppe den für den Aufstieg nötigen ersten Platz nicht mehr erreichen.