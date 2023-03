Hase, Bauer, Ehepaar: Er lässt die Puppen „tanzen“

Von Berlin nach Wien

Handwerkliches Geschick ist auch wichtig, denn Tröbinger baut alle Puppen selbst. Als Sohn von Puppenspielerin Gerti Tröbinger (St. Georgen/Gusen) wurde ihm die Liebe zu dieser Theaterform in die Wiege gelegt, er absolvierte auch ein Studium in Berlin. Erster Höhepunkt in seiner jungen Karriere war ein Engagement am Akademietheater Wien. Er arbeitet an Soloprojekten und im Mutter-Sohn-Ensemble „Tröbinger & Tröbinger-Figurentheater“.