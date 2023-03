Nationale Dilemmas bremsen EU-Gipfel aus

Macron will Förderung der Nuklearenergie

Noch ein Staatsmann braucht dringend einen Erfolg: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in seiner Heimat aufgrund der im Alleingang durchgeboxten Pensionsreform gehörig unter Druck. Da käme ihm ein Punktesieg in Europa nur recht, und ein solcher soll mit der Atomkraft gelingen. Macron versucht mit allen Mitteln, eine Renaissance der Nuklearenergie in Europa durchzusetzen, inklusive finanzieller Unterstützung.