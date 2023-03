Allianz für Schutz der Tiroler Gletschergebiete

Dieser wurde im Jahr 2005 gelockert und erlaubt es, Skigebiete in diesem Bereich zu erweitern. Knapp 600 Hektar würde das geplante Schutzgebiet umfassen. Damit soll verhindert werden, dass in die dort unberührte Natur eingegriffen wird. „Die Landesregierung muss endlich Farbe bekennen“, so Ermacora weiter. Er vermutet zudem, dass es derzeit nur eine Kleinversion gäbe, um in Zukunft dort eine weitere Verbindung bauen zu können.