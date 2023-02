Statt Gletscherehe neue Seilbahnen um 45 Mio. Euro

Neue Fernerjochbahn um 20 Millionen Euro

Am Donnerstag verrieten Beate Rubatscher-Larcher, Geschäftsführerin der Pitztaler Gletscherbahnen, und Franz Wackernell, Geschäftsführer der Kaunertaler Gletscherbahnen, wie es nach dem Aus der Ehe weitergeht. So sind in beiden Skigebieten jeweils eine neue Seilbahn sowie Investitionen in Fotovoltaikanlagen geplant.