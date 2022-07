Pitztaler Bergbahnen: Aus für die „Gletscherehe“

Bürgerbefragung fand im Gremium keine Mehrheit

Der Gemeinderat von St. Leonhard weckte den schlafenden Riesen und fasste in der Maisitzung den einstimmigen Beschluss für den Zusammenschluss. Allerdings mit Bedingungen: Ein zweiter Zubringer und eine jährliche „Entschädigung“ für die Gemeinde in der Höhe von 150.000 Euro. Ein Antrag für eine Volksbefragung fand allerdings keine Mehrheit. So griffen die Befürworter eines Bürgervotums zum demokratischen Instrument, dass die Unterschriften eines Sechstels der Wahlberechtigten eine Befragung der Einwohner erzwingen. Mehr als 200 Signaturen begründeten eben jene Volksbefragung, die gestern über die Bühne ging.