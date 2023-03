Entlaufener Stier musste erschossen werden

Einem 500-Kilo-Stier gelang es am Donnerstagvormittag, auf einem Hof in Neukirchen an der Enknach (Oberösterreich) auszureißen. Er rannte zum Anwesen von Nachbarn, wo er eine 65-jährige Frau attackierte und derart verletzte, dass sie ins Spital gebracht werden musste.