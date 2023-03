Das stimmt über Alkohol am Steuer (doch) nicht

Mit Hausmitteln kann ich meinen Rest-Alkohol schneller abbauen.

Sport machen und so die Weinflaschen vom Vortag ausschwitzen, viel Kaffee trinken oder einfach ordentlich ausschlafen: „Diese beliebten ,Hausmittel‘ helfen leider alle nichts gegen Rest-Alkohol“, erklärt Kastner. Der menschliche Körper baut pro Stunde etwa 0,1 Promille ab. Dieser Prozess lasse sich weder beschleunigen, noch verlangsamen. Auch am Tag nach dem Feiern ist beim Autofahren also Vorsicht geboten.