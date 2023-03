Arznei-Herstellung: Apotheken lassen nicht locker

Bestimmte Medikamente werden nicht mehr erstattet

„Der starke Preisdruck in Kombination mit steigenden Kosten und Inflation führen dazu, dass in Österreich im Durchschnitt mehr als 20 Medikamente pro Monat aus dem Erstattungskodex herausgenommen werden müssen, zum Beispiel Schmerzmittel, Medikamente für das Herz-Kreislaufsystem und viele mehr“, sagten Vertretungen des Generika- und Biosimilarsverband am Donnerstag. Sie forderten als Gegenmaßnahmen unter anderem, dass die Medikamentenpreise an den Verbraucherpreis-Index angepasst werden dürfen und die lokale Produktion gestärkt werde.