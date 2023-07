„Auch mit Krebs kann man heutzutage gut leben“

Beim Rauchen sieht es aber nicht so gut aus, hier haben die Info-Kampagnen bis jetzt nicht den gewünschten Erfolg gebracht. In Österreich ist die Anzahl der Raucher zwar rückläufig, aber es greift immer noch jeder fünfte ab 15 Jahren täglich zum Glimmstängel. Müsste präventiv mehr getan werden?

Unbedingt! Wir haben in unserem Land hierbei durchaus Aufholbedarf. Ich würde mir in erster Linie wünschen, die Jugend mehr zu schützen, wie das etwa in Australien oder Neuseeland der Fall ist. Der Anteil der (jugendlichen) Raucher ist dort besonders gering, im einstelligen Bereich. Der Grund liegt vor allem an den hohen Preisen für Tabakwaren, und dass Rauchen nicht mehr gesellschaftsfähig ist.