„Mehr Tempo beim gemeinnützigen Wohnbau“

Vogewosi & Co. hatten die geringe Tätigkeit zuletzt mit dem Argument extrem gestiegener Baukosten gerechtfertigt. Heinzle sieht das Land und die sozialen Wohnbauträger dennoch in der Pflicht. „Sie können ihre Neubauaktivitäten massiv ausweiten, weil sie die erforderlichen Grundstücke bereits besitzen“, fordert er. Zudem sollten die „Sozialen“ künftig auch befugt sein, einen Teil der Wohnungen in Form von Miet-Kauf-Wohnungen direkt an förderbare Wohnungssuchende zu vergeben. Auch das Vetorecht der Gemeinden für den Bau von gemeinnützigen Wohnungen sollte abgeschafft werden - derartige Vorhaben dürften nicht an den Befindlichkeiten einzelner Bürgermeister scheitern.