Weniger Regen und Schnee, mehr Probleme

Ab dem Wochenende werde es spätwinterlich und niederschlagsreich, Schnee soll bis in die Täler fallen. Der März könne so noch ins Messmittel rutschen. In hiesigen Breiten sind die Wintermonate stets die trockensten Monate des Jahres. Am Gletscher erreicht der Schnee im April und Mai die Höchstmarke. Fällt jedoch wenig Niederschlag, schmilzt unweigerlich das Eis - damit die Wasserreserve. Der Klimawandel schreitet ungeachtet dessen voran. „Wir wissen, dass es wärmer wird. Und das ist menschgemacht“, sagt Ohms.