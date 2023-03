Klimawandel: „Unsere Zukunft ist nicht rosig!“

Das Sonnblick Observatorium ist Österreichs einzige Messstation, die klimarelevantes Kohlenstoffdioxid (CO₂) messen kann. Denn die Station liegt in 3106 Meter Höhe in den Hohen Tauern zwischen Kärnten und Salzburg sowie mitten in der freien Troposphäre. Seit 137 Jahren werden hier Wetter, Klima und die Umwelt untersucht.