Sorge ums Wasser - Salzburgs Seen niedrig wie nie

Am Wallersee, traditionell einer der wärmsten Salzburger Seen, ist die Lage ähnlich. Im Vergleich zum August vergangenen Jahres fehlt mehr als ein Meter Wasser. Ende Juli wurde für drei Tage die Rutsche im Strandbad Seekirchen gesperrt. Es war zu wenig Wasser im See. Die Gemeinde musste die Kinderattraktion in der Vergangenheit immer wieder für mehrere Tage schließen. In den nächsten Jahren werden die Sperren wohl noch häufiger werden.