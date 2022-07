Der Sonnblick-Gipfel ist schneefrei - schon jetzt!

3106 Meter hoch ist der Sonnblick, jener vergletscherte Berg des Alpenhauptkamms in der Goldberggruppe in Salzburg, knapp an der Grenze zu Kärnten. Normalerweise sollte am Gipfel um diese Jahreszeit noch satt Schnee liegen. Tut er aber nicht. Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) meldete am Mittwoch eine Schneehöhe von 0,6 Zentimetern.