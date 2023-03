Osterhase Kurti vermisst seine beiden Brüder

Zu Ostern vor einem Jahr, genau genommen in einer stürmischen Regennacht, entdeckte Verena Gajer im Garten ihres Haues ein Zwergkaninchen, das zwischen Büschen Schutz suchte. Weil es klatschnass war, richtete ihm die Psychologiestudentin in der Garage kurzerhand ein Notfallquartier ein und erkundigte sich in den darauffolgenden Tagen in der Nachbarschaft, ob jemand den flauschigen Findling vermisste.