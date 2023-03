Wetten, dass Schwarz-Blau auch im Bund kommt?

So sehr die Traditionsparteien nämlich die Augen vor dem anhaltenden Erfolg der FPÖ verschließen wollen: Er ist da und er ist gekommen, um zu bleiben. Solange vom blauen Chef Herbert Kickl kein Video eines Wodka-Red-Bull-getränkten Saufgelages auftaucht, in dem er die Republik verscherbeln will, müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass Kickl bei der nächsten Nationalratswahl absahnen wird. Ob das uns nun gefällt oder nicht.