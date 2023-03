Menschenrechtler beunruhigt über Ausmaß der Gewalt

Die Versuche der Opposition, Emmanuel Macrons Pensionsreformpläne im Parlament zu Fall zu bringen, sind am Montag gescheitert. Damit ist die Reform in Frankreich nach monatelangem Streit nun offiziell beschlossene Sache. Die Proteste gegen die schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre gehen aber weiter. Die französische Menschenrechtsliga ist angesichts wiederholter Ausschreitungen besorgt: „Wir befinden uns in einer besonders beunruhigenden Situation für die Demokratie und in Gegenwart von Polizeigewalt, die die Lage nur verschlimmern kann.“