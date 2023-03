Feuerwehren müssen Bauern mit Wasser beliefern

Heute wird weltweit der Wassertag begangen. Dieser Tag wurde von den Vereinten Nationen 1992 ins Leben gerufen und erinnert an die Besonderheiten von Wasser als der essenziellsten Ressource allen Lebens. Referent Daniel Fellner nennt Wasser das weiße Gold des 3. Jahrtausends. „Kärnten ist reich an Gewässern, an Flüssen und Seen bis hin zu Gletschern.“ Die vergangenen Jahre waren arm an Niederschlägen. Der Durchschnittswert von 1991 bis 2020 liegt bei 946 Liter pro Quadratmeter. Im Vorjahr fielen nur noch 743 Liter. Der Klimawandel macht also Riesenschritte zur Trockenheit.