ORF-Gagenkaiser | 15.000 € pro Tag

ORF-Gagenkaiser. Die üppigen Zubrote der ORF-Stars, die wir in der heutigen „Krone“ zum Thema machen - das wird für Diskussionen auf dem Küniglberg sorgen. Und nicht nur dort. Denn auch in den Landesstudios sitzen manche Gagenkaiser, die zu ihrem Job hinter dem Mikro oder gar vor der Kamera des Staatsfunks eine Menge Geld als Moderatoren bei Veranstaltungen, oder, noch weit lukrativer, für Werbung kassieren. Mitarbeiter aus den Bereichen Sport, Information, Wetter und Unterhaltung sowie von Ö3 zählen zu den Spitzenverdienern. Die Nummer 1, eine Stimme, die jeder kennt, kommt, inklusive Werbevertrag für einen Konsumartikelhersteller, auf knapp eine Million Euro brutto jährlich - zusätzlich zum Fixum von rund 250.000 Euro. Dabei dürften sogenannte „programmgestaltende Mitarbeiter“ laut ORF-Gesetz zwar keine Werbung machen. Im Fall des Super-Verdieners heißt es vonseiten des ORF: „Dieser Moderator präsentiert die von anderen Redakteuren fertiggestellten Beiträge und verbindet sie zu einer Sendung - er ist also nicht programmgestaltend tätig.“ Ja, das kennt man: alles so auslegen, wie man es gerade braucht …