Abgestürzter konnte Rettern nicht sagen, wo er ist

Der 57-jährige deutsche Staatsbürger unternahm am Montag eine Wanderung im Gemeindegebiet von Umhausen. Vom Weiler Bichl in Niederthai aus wanderte er in Richtung Narrenkogel. Beim Abstieg kam der Alpinist vom Steig ab und stürzte gegen 16.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache etwa 60 Meter in eine steile Rinne ab.