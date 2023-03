NÖ: Schulen lehnen Deutschpflicht in Pausen ab

Direktoren-Sprecherin: „Nicht umsetzbar“

Widerspruch kommt auch von Isabella Zins, der Sprecherin der AHS-Direktoren. „Das ist vielleicht eine Schlagzeile oder eine Headline in einem Regierungspapier, aber etwas, das nicht umsetzbar ist“, kritisierte sie im Ö1-„Morgenjournal“. Sie kenne keine einzige Studie, die die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme bestätige. Außerdem „passt dieser Zwang aus meiner Sicht nicht zur Schulautonomie und auch nicht zur Kultur, die an unseren Schulen gepflegt wird“, so die Direktorin des Bundesoberstufenrealgymnasiums in Mistelbach.