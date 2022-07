Diskussion um Deutsch als Pausensprache

Für Aufsehen sorgte der „Krone“-Bericht über eine Volksschule in Meidling, an der im am Freitag zu Ende gegangenen Schuljahr gerade einmal neun Kinder den römisch-katholischen Religionsunterricht besuchten. Daher steht nun im Raum, dass sich der letzte verbliebene Religionslehrer nächstes Schuljahr um eine neue Stelle umschauen muss.