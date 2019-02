„Deutschpflicht“ in Schulen: Probelauf in Graz

Die schwarz-blaue Grazer Stadtregierung will, dass in Grazer Schulen (und Pausenhöfen) ausschließlich Deutsch gesprochen wird. Die zuständige SP-Bildungslandesrätin Ursula Lackner hält von einer Deutschpflicht aber überhaupt nichts. So tritt Plan B in Kraft: In Graz werden freiwillige Schulen gesucht.