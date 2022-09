FPÖ erneuert Ruf nach Deutschpflicht in der Pause

Die FPÖ erneuert die Forderung in regelmäßigen Abständen – bislang ohne Erfolg: An oberösterreichischen Pflichtschulen solle auch in der Pause und am Schulhof Deutsch gesprochen werden – und zwar verpflichtend. „Mit diesem sinnvollen Instrument gelingt das Erlernen von Deutsch im gesamten Schulalltag noch rascher und besser. Darüber hinaus wird die Integration gefördert“, startet Klubchef Herwig Mahr jetzt einen erneuten Versuch.