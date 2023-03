Gesundheit, Teuerung und Kreuze werden Aufreger

FPÖ mit einigen Gesundheits-Themen

Die FPÖ hat sich besonders hinter das Thema Gesundheit geklemmt. So verstehen die Blauen nicht, wie in Tirol Antibiotikum-Mangel herrschen könne, wenn die einzige Penicillin-Produktionsstätte Europas in Kundl sei. Es brauche außerdem mehr Möglichkeiten für Anstellungen für Ärzte. Von ihren Kollegen in Niederösterreich holten sich die Freiheitlichen auch schon Ideen für die nächste Landtagssitzung im Mai (im April findet keine Landtagssitzung statt) – mit dem Stichwort: „Corona-Wiedergutmachung“.