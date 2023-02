MCI-Neubau: Pannenserie führte in Schlamassel

Land, nicht MCI schuld am ganzen Schlamassel

Das lassen sich die MCI-Verantwortlichen natürlich nicht umhängen. Sie wehren sich, wie aus einem der „Krone“ zugespielten Mailverkehr mit dem Land hervorgeht. „Das MCI war in der Vergangenheit immer mit allerhöchstem Engagement bei der Sache, um ein bestmögliches bauliches Umfeld für Studierende und Lehrende zu schaffen und hierbei seit jeher um pragmatische partnerschaftliche Lösungen bemüht. Jetzt so zu tun als hätte das MCI den Schlamassel verursacht und läge es am MCI, dass die Sache festgefahren ist, ist in der Sache unzutreffend, im Stil unpassend und im Ergebnis eine Zumutung“, heißt es in dieser Mail. Und es wird aufgelistet, welche Unwahrheiten immer wieder verbreitet wurden und werden. Es war nicht das MCI, das: