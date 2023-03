„Tiwag muss Tirols Gemeinden jetzt unterstützen“

Die Stromanbieter seien nun unter Zugzwang. Einmal mehr fordert Zangerl „endlich klare Regelungen und Transparenz“. Zugleich warnt er davor, „die Kundinnen und Kunden einfach so zu kündigen und ihnen neue Verträge anzubieten, wie etwa in Niederösterreich“. In die Pflicht nimmt der AK-Boss vor allem den Landesenergieversorger Tiwag. Dieser beliefere auch die Gemeindewerke und profitiere davon „finanziell natürlich enorm“.