US-Regierung genehmigte Ölbohrprojekt in Alaska

Umweltschutzgruppen klagten gegen Vorhaben

Umweltgruppen weisen und wiesen hingegen auf Schäden für Klima und Umwelt hin, die bei der Erdölbohrung entstehen. Vertreterinnen und Vertreter haben bereits gegen das Vorhaben geklagt, nach dem Urteil eines Berufungsgerichts stand „Willow“ auch vorübergehend still. Laut dem betroffenen Energiekonzern reichen die Ölvorkommen in Alaska für rund 30 Jahre. In der Bauphase wird mit 2500 Arbeitsplätzen gerechnet, langfristig sollen 300 geschaffen werden.