Biden verteidigt Trumps Ölprojekt in Alaska

Umweltministerin war im Vorjahr noch gegen Projekt

Interessant ist, dass die derzeitige Umweltministerin Debra Haaland, im Vorjahr noch lautstark gegen das Trump-Projekt aufgetreten ist. Nun wird betont, dass alle Umweltauflagen erfüllt würden. Zudem heißt es in einem Antrag des Justizministeriums, das am Mittwoch bei Gericht eingereicht wurde, dass der Einspruch gar nicht „zeitgerecht“ eingelangt sei. Zudem habe ConocoPhillips „gültige Pachtrechte“. Das rund 1,6 Milliarden Euro teure Projekt steht derzeit nach einem Urteil eines Berufungsgerichts still. Dagegen kämpft ConocoPhillips nun mit Hilfe der Biden-Regierung an.