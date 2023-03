Mann lief unter fallenden Baum - schwer verletzt

Arbeiter lief unter fallenden Stamm

Plötzlich lief ein 29-jähriger rumänischer Forstarbeiter unerwartet in die Richtung des fallenden Baums und wurde an Kopf und Nacken getroffen und zu Boden geworfen. Da er in einer Geländemulde landete, wurde er immerhin nicht auch noch unter dem Stamm eingeklemmt.