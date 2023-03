Leichen im Tresor | Untergangsirrsinn

Leichen im Tresor. Was gibt es sichereres als Schweizer Banken? Hoffentlich österreichische Banken! Das laute Krachen der Credit Suisse, ihre Not-Übernahme durch die UBS-Bank, die Ungewissheit, welche sprichwörtlichen Leichen da noch in bestens gesicherten Schweizer Tresor-Kellern gebunkert sind - all das hinterlässt keinen guten Eindruck vom die längste Zeit so hochgehaltenen Ruf des Bankwesens in unserem Nachbarland. Wenig überraschend löste der Zusammenbruch und das Auffangen der Credit Suisse international schwere Turbulenzen aus. So kommentiert denn auch „Krone“-Wirtschaftsressortleiter Georg Wailand heute: „Vertrauen ist verloren gegangen. Wann, so fragen sich viele, kommt die nächste Bankenpleite?“ Wailand meint, dass das vermutlich nicht in Österreich sein werde, weil man hier viel dazugelernt habe. Dann hoffen wir, dass die Banken und die Aufsicht hierzulande wirklich genug gelernt haben!