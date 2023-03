„Klimaschutz beginnt mit Umstellung im Kopf“

Last, but not least. Das Thema Neusiedler See. Ist er auch Opfer des Klimawandels?

Nein. Hier ist noch kein Trend erkennbar. Natürlich wird es überall wärmer, was mehr Wasser verdunsten lässt. Der Niederschlag variiert aber von Jahr zu Jahr und Region zu Region sehr stark. Wir können also weiter hoffen, dass wieder einmal ein Jahr ausreichend Regen bringt.