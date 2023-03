Tierheim-Schützlinge suchen nach Lebensplätzen

Frischluftgenießer

Bislang musste der dreijährige Rüde Charly in einer Wohnung leben. Mit dieser Situation war er allerdings gar nicht glücklich, da er sich doch recht gerne an der frischen Luft aufhält. Für Charly wird ein Zuhause mit Garten gesucht, um so sein Temperament und die Leidenschaft zum Bewachen optimal ausleben zu können. Mit Hündinnen versteht er sich übrigens blendend. Sein zukünftiger Besitzer sollte hundeerfahren sein und seine Energien in die richtigen Bahnen zu lenken wissen.

Tel.: 0 732/24 78 87