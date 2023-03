Anrainer schimpfen die Arbeiter bei Asylunterkunft

„So etwas haben wir noch nie erlebt. Wir werden immer wieder von den Leuten hier blöd angeredet, so in der Richtung, ob wir uns nicht schämen, dass wir eine Asylunterkunft aufbauen. Sogar beim Einkaufen im Supermarkt haben sie uns schon angepfiffen. Dabei machen wir hier nur unsere Arbeit wie auf jeder anderen Baustelle auch“ – die Mitarbeiter jener Mühlviertler Baufirma, die in der Lunzerstraße am Gelände des ehemaligen Bahnhofs Kleinmünchen eine Asylunterkunft in Holzriegelbauweise aufstellt, sind über die Feindseligkeit, die ihnen von Seiten der Anrainer entgegenschlägt, verblüfft und auch getroffen.